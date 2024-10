Luana reune grupão de A Fazenda 16 para DR: 'Parar de dar munição'

Durante a quinta festa de A Fazenda 16 (Record), Luana convocou os peões que faziam parte do "grupão" no início do jogo para discutir os próximos passos.

O que aconteceu

Na despensa, a peoa apontou que eles precisam parar de dar munição ao grupo rival. "Sacha já voltou de 3 roças, se ele tivesse que sair já teria saído. Vamos parar de dar munição a esse povo, de se juntar com esse povo pra xingar Sacha! Já faz 1 semana que eu não falo nada dele."