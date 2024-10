Lauana Prado discute com prefeito de Abadiânia em vídeo; ele alega atraso

No palco, a sertaneja ironizou a situação. "O representante da cidade, que disse que me pagou, porque aqui ninguém paga imposto, dizendo ele, ele que me pagou. Me xingou, eu quase perdi a paciência", arrancando gritos da plateia. "Não é porque eu sou mulher que você vai me tratar como está me tratando. Você me respeita", continuou.

Em nota, a prefeitura de Abadiânia afirma que a cantora chegou duas horas atrasada à cidade e não atendeu um grupo de fãs no camarins, nem a imprensa local. "Infelizmente, a artista não cumpriu o contrato firmado para o evento, ao iniciar sua apresentação com mais de 2 horas de atraso, descumprindo o horário acordado de início às 23h".

Splash entrou em contato com a assessoria de Lauana Prado por e-mail para saber se a artista quer esclarecer o que houve. Espaço segue aberto.

Um barraco aconteceu no show da cantora Lauana Prado, na madrugada desse sábado, 19. A cantora teria chegado atrasada e o prefeito da cidade Abadiânia, em Goiás, Zé Diniz, teria ofendido a cantora. pic.twitter.com/VuPQecK7tI -- Portal Roma News (@RomaNewsOficial) October 20, 2024

Veja nota completa da prefeitura de Abadiânia:

A Prefeitura Municipal de Abadiânia, em nome do Prefeito Zé Diniz, vem a público esclarecer os acontecimentos envolvendo a apresentação da cantora Lauana Prado durante as comemorações dos 71 anos da cidade, na noite de 18 de outubro de 2024.