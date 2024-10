Como Laila Garin 'encarna' Elis Regina em musical visto por 380 mil pessoas

Na segunda metade da produção, no momento em que o espetáculo narra a era Falso Brilhante (1975-1977), a performance de "Como Nossos Pais" arranca gritos e até aplausos de pé. A gravação do mítico disco com Tom Jobim, o casamento com César Camargo Mariano, o sucesso do espetáculo Transversal do Tempo (1978) e os nascimentos de Pedro Mariano e Maria Rita também estão no script.

Laila Garin conta que a preparação mudou bastante de 2013 para cá, afinal "aconteceu tanta coisa nas nossas vidas". Se lá atrás, a atriz se dedicou a entender como Elis agia, ouviu discos e assistiu vídeos, além de trabalhar um registro mais grave para suas apresentações —sua voz é mais aguda que a da homenageada—, hoje ela busca estar em harmonia com o elenco.

Hoje em dia, grande parte da preparação é estar em harmonia com o elenco, é observar a alegria de estar em cena, é sentir essa energia coletiva do elenco e da equipe técnica e contrarregras que estão lá atrás. Essa grande engrenagem é muito bonita. Estar conectada a isso me ajuda. Em 2013, tinha muita questão técnica individual para dar conta. Hoje, fico atendendo e respondendo às provocações de Denis Carvalho, que me desafia a emocioná-lo a cada noite. Laila Garin

Laila Garin em cena de "Elis, A Musical" Imagem: Caio Galucci/Divulgação

Para a atriz, "Elis, A Musical" foi o espetáculo responsável por lhe dar projeção nacionalmente. O projeto ficou em cartaz entre 2013 e 2016, voltando aos palcos em 2023, passando por capitas de Norte a Sul. "Ganhei muitos prêmios, é muito marcante, mudou a minha vida", diz ela a Splash.