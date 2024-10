Flor diz que peoas se beijaram em festa de A Fazenda: 'Foi uma beijaiada'

Babi: "Quem? Quem?".

Flor: "Vocês!".

Fernanda: "Ela [Gizelly] me deu um selinho, aí ela foi dar um selinho em você [Babi] de volta. Ela deu um selinho em mim, e foi dar um em você".

Flor: "Teve uma hora que uma tampou assim [coloca as mãos ao lado do rosto, cobrindo as bocas]...".