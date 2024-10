A Fazenda: Luana acusa Gui de expor jogo dela e ameaça peão

Gui: "Você não sabe qual é o meu. Qual é o meu?".

Luana: "Várias coisas, várias posições, vários posicionamentos".

Gui: "Expõe".

Luana: "Por que eu vou fazer isso contigo? Por qual motivo?".

Gui: "O que eu disse pra você? 'Se você quiser continuar com esse jogo, você continue'. Mas, por favor, quando eu me posicionar, não se intrometa no meio".

Luana: "Você falou mais! Você falou mais coisas! 'Se quiser continuar com esse jogo de não indispor com as pessoas, de ficar neutra'".