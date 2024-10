Suelen detona Flora e Camila na Hora do Faro: 'Traidoras'

Eliminada desta quinta-feira (17), Suelen Gervásio detonou suas aliadas na Hora do Faro.

Chico Barney, que esteve na gravação do programa com Rodrigo Faro, afirma que as plaquinhas atribuídas tanto para os rivais quanto para os aliados de Suelen são "chocantes".

Suelen atribuiu para Flora, aliada com quem costumava passar a maior parte do tempo junto, as plaquinhas de "Joga Sujo", "Traidora", "Falsa", "Arrogante" e "Prestativa".