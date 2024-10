Simon Cowell fala sobre morte de Liam Payne: 'Me sinto vazio'

Simon Cowell falou, pela primeira vez, sobre a morte de Liam Payne. O cantor caiu do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, na última quarta-feira (16). Ele morreu na hora.

O que aconteceu

O jurado do "The X-Factor" e um dos responsáveis pela formação do One Direction compartilhou um desabafo nas redes sociais. Simon atuou como produtor do grupo em que Liam foi descoberto durante toda a sua existência.