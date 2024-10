Robbie Williams lamenta morte de Liam Payne e pede: 'Tenham compaixão'

Ele afirmou ter tentado ajudar Payne a sair do vício em drogas e álcool, contra que ele lutava há anos. "As provações e tribulações de Liam foram muito semelhantes às minhas, por isso fazia sentido estender a mão e oferecer o que pudesse. Então eu fiz. Eu ainda tinha meus demônios aos 31 anos. Tive uma recaída [com as drogas] e estava com dor. Recaí por uma série de razões dolorosas. Lembro de ver Heath Ledger morrer e pensar, 'eu sou o próximo', mas graças a Deus ou a sorte, estou ainda aqui."

O cantor incentivou as pessoas a olharam para o drama de Liam com compaixão ao invés de julgamento. "Não sabemos o que acontece na vida das pessoas, que dor estão passando e o que faz com que elas se comportem desta maneira. Antes de chegarmos a conclusões é preciso dar tempo ao tempo. Podemos ser mais gentis. Podemos ser mais empáticos. Até estranhos famosos precisam da sua compaixão. Tenham compaixão."