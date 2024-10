Narração de Galisteu pode atrapalhar peões nas provas de A Fazenda 

Bárbara Saryne concorda com a sensação de Chico e completa que talvez tenha sido uma orientação da direção do programa. "Para ela não deixar o espaço sem fala e preencher o tempo da prova falando. Deve ser, porque ela termina uma frase e já engata outra, não tem um momento de silêncio."

Ela argumenta também que na prova desta semana, pelo menos, não pareceu que Galisteu tinha uma torcida para um peão específico. "Da outra vez ficou parecendo que tinha uma torcida para a Júlia. Dessa vez acho que ficou mais pela graça. A Vanessa já não tinha como ganhar e ela dando força."

"É difícil ser equilibrado, ser isonômico no tratamento com os três, porque inevitavelmente você vai falar mais de um", responde Chico. "Não quer dizer que ela prefira, quer dizer que tá mais interessante e naturalmente ela fale mais. Como os três estão ouvindo, acho que isso tem um impacto no resultado das pessoas."

