Mãe do filho de Liam Payne lamenta morte do ex: 'Nunca mais verá seu pai'

Cheryl Cole, mãe de Bear, 7, fruto de antigo relacionamento com Liam Payne, usou o Instagram para lamentar a morte do ex-integrante do One Direction.

O que aconteceu

Ela compartilhou uma foto em que Liam aparece ao lado do filho, Bear, quando ele ainda era um bebê. "Enquanto eu tento navegar neste momento destruidor e trabalhar no meu próprio luto neste momento extremamente doloroso, eu gostaria de lembrar a todos que nós perdemos um ser humano".