K-pop: semana teve Seunghan fora do RIIZE e parceria de Rosé e Bruno Mars

Felix estampa a capa de novembro da revista ELLE Korea.

Saíram as fotos do primeiro disco completo de Jin de BTS. "Happy" será lançado dia 15 de novembro e terá seis faixas, com "Running Wild" como single principal. A música foi escrita por Gary Barlow, famoso integrante do grupo britânico Take That.

Saíram também as fotos do conceito "ANGEL" de "The Star Chapter: SANCTUARY". Temos chuva de fofura, com direito a cachorro, gato e os integrantes com asas.