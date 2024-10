Filho detalha vida de Íris Bruzzi no Retiro dos Artistas: 'É uma estrela'

Filho de Íris Bruzzi, 89, conta sobre vida da mãe após se mudar para o Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Marcelo Bruzzi revelou que, no local, a mãe é uma "estrela". "Ela ama o dia a dia no Retiro, com muitas festas, amigos e conversas. Quando ela morava em uma cobertura em Copacabana, não tinha essas visitas todas. Duas moças trabalhavam para ela, mas não tinha toda essa conversa. No Retiro, ela está na tribo dela. Lá, ela é Íris Bruzzi, uma estrela", detalhou ao Play do Globo.

Ele contou que gastou mais de R$ 30 mil para reformar a casa em que ela mora. "Foi pintada de lilás, a cor que ela queria. Gastei mais de R$ 30 mil na reforma do imóvel. Lá, ela tem tudo do bom e do melhor, e eu tenho um custo de R$ 10 mil por mês. Eu vou de dois em dois meses para visitá-la. Ela tem duas cuidadoras 24 horas."