Continuação de 'M3gan' ganha seu primeiro teaser: 'Saudades de mim?'

Batizada de "M3gan 2.0", a continuação do filme de terror "M3gan" ganhou nesta sexta-feira (18) seu primeiro teaser.

O que aconteceu

O vídeo foi exibido durante a New York Comic-Con e mostra a personagem-título 'interagindo' com os convidados do evento. "Olá, Nova York, saudades minhas? É uma pena eu não poder estar com vocês, pois estou trabalhando no meu novo filme, 'M3gan 2.0'. Ganhei um novo upgrade! Vejo os nerds em junho", diz a boneca.

O teaser revelou também a nova aparência que M3gan terá na continuação. Ela aparece com o cabelo mais ondulado e os traços mais acentuados, diferindo levemente do visual mais 'linear' que ostentava no primeiro filme.