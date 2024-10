Andressa Urach exibe marquinha ao renovar o brozeado de fio-dental

Andressa Urach, 37, voltou a esbanjar beleza e sensualidade.

O que aconteceu

No feed de seu perfil do Instagram, a influenciadora publicou um vídeo, caprichando na pose e no carão. Nesta sexta-feira (18), a modelo mostrou aos seguidores que renovou seu bronzeamento artificial.

Ela apareceu usando um biquíni de fita, exibindo o resultado do procedimento. "Bronze maravilhoso", disse a musa das plataformas de conteúdo adulto para assinantes.