A Fazenda: Vanessa provoca ao voltar da roça: 'Quem é a sonsa agora?'

Com a eliminação de Suelen na 4ª roça de A Fazenda (Record), Vanessa voltou para casa e alfinetou as adversárias.

O que aconteceu

Enquanto subia para a sede Vanessa agradecia ao público e fazia promessas. "Eu não vou decepcionar vocês. Eu prometo!", falou sozinha.

A peoa entrou na casa aos gritos e foi recebida pelo grupo de Zé Love com muita comemoração. Do outro lado, Luana caiu no choro com a eliminação de Suelen e suas aliadas foram apoiá-la.