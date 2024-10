A Fazenda: 4ª semana tem Vanessa como alvo, 'comidinha de macho' e Buda

Mais uma rodada de A Fazenda 16 (Record) e os peões protagonizaram novas alianças, brigas e até um beijo. Veja um resumão de tudo o que aconteceu na 4ª semana do programa:

Beijo de Gizelly e Zaac e segredo de Luana

No after da festa de sexta-feira (11), Zaac e Gizelly se beijaram no quarto. Luana, que foi acordada pelo casal, brigou com a amiga por ficar com o cantor: "Amanhã não quero ouvir você reclamando que ele falou mal de você, porque você é uma cínica."

Enquanto as peoas discutiam, Gizelly ameaçou contar uma segredo de Luana, que "a destruiria dentro da casa". Os peões ficaram curiosos para saber qual informação a ex-BBB tem contra a amiga. Zé Love chegou a criar a teoria de que ela teria ficado com Cauê, em segredo, dentro do reality, o que causou a eliminação do peão.