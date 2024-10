Suelen comenta possível eliminação: 'Pega o prêmio e joga na mão do Love'

No quarto da sede de A Fazenda 16 (Record), Suelen e Júlia comentaram sobre a quarta roça do programa, que a primeira disputa com Sacha e Vanessa.

O que aconteceu

Júlia lamentou uma possível volta de Vanessa. "Se Vanessa volta eu vou entender que um jogo mentiroso, um jogo duplo, sujo, tá ok, sabe?".

A atriz se questionou. "E se é isso, o que eu tô fazendo aqui?"