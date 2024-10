Rafa Brites diz que deixou de se sentir útil na Globo e critica Vídeo Show

Rafa Brites, 37, explicou que seu pedido de demissão da Globo foi motivado por insatisfação pessoal, mas também para ter mais tempo para se dedicar a família.

O que aconteceu

Brites disse que se sentia "útil" quando era repórter do Mais Você, mas que ficou insatisfeita ao migrar para o extinto Vídeo Show. "Quando eu trabalhava no Mais Você me sentia útil, sentia que eu mudava a vida das pessoas. Mas no Vídeo Show, convenhamos, era um programa em que você esperava a boa vontade do povo falar, estava em um produto que eu não gostava de fazer", declarou durante participação no podcast Iconic Talks.

A apresentadora ressaltou ter a compreensão de que ter chegado na Globo era o "auge" da carreira como jornalista, mas que suas prioridades mudaram após a primeira gestação. "Dentro da expectativa de qualquer comunicadora você chega ao auge estando na Globo, e eu fui crescendo lá dentro. Só que quando eu engravidei e voltei da minha licença, saia de casa e meu filho estava dormindo, voltava e ele já estava dormindo".