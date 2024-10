Quem é o Maníaco do Parque, assassino que pode ser solto em 4 anos?

Em qual parque ele matava?

O criminoso realizava seus crimes no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, também conhecido apenas como Parque do Estado ou Parque da Água Funda.

O local é um parque público estadual localizado no município de São Paulo. Hospeda diversas instituições, entre elas o Jardim Botânico de São Paulo, o Parque Zoológico de São Paulo, o Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade de São Paulo e o Observatório de São Paulo.

O Maníaco do Parque será solto?

Em quatro anos. "Segundo os cálculos prisionais, o assassino só estará quite com a Justiça no ano 2274. Contudo, no momento de sua condenação, o limite máximo de cumprimento de pena no Brasil era de trinta anos. Em 12 de agosto de 2028, o Maníaco do Parque poderá ser solto. Antes disso, deverá passar por mais uma bateria de testes psicológicos para que a Justiça avalie sua capacidade de viver novamente entre nós", diz a biografia "Francisco de Assis, O Maníaco do Parque", escrita por Ulisses Campbell.

Atualmente, Francisco está na Penitenciária Orlando Brando Filinto, de Iaras (SP), onde cumpre a sentença desde 22 de maio de 2009.