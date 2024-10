Poeta lamenta morte e recorda participação de Liam Payne no Encontro

Patrícia Poeta, 47, lamentou em seu programa Encontro (Globo) a morte de Liam Payne, 31, ocorrida na última quarta-feira (16).

A apresentadora comentou a tragédia e prestou suas condolências aos familiares e fãs do músico. "Infelizmente, não posso deixar de comentar essa notícia tão triste do meio artístico. Meus sentimentos à família, aos amigos e aos fãs do cantor, que morreu tão jovem e era tão talentoso", disse ela, na edição desta quinta-feira (17) do matutino.

Enquanto Patrícia falava, foram exibidas imagens da participação de Liam no Encontro, em 2018. À época, a atração ainda era comandada por Fátima Bernardes, 62, que esteve à frente dela até 2022.