Paula Fernandes posa com a mãe e aparência impressiona: 'Parecem irmãs'

Paula Fernandes posou ao lado da mãe, Dulce Souza, para celebrar seu aniversário, e os fãs ficaram impressionados com a aparência dela.

O que aconteceu

A cantora publicou uma foto com a mãe nas redes sociais e declarou todo seu amor por ela. "Felicidades a mamãe mais especial do mundo. Que sempre me motivou a buscar pelos meus sonhos. Me ensinou sobre dignidade, honestidade, garra, fidelidade e senso de justiça. Este que está cada dia mais raro nos dias de hoje. Parabéns. Receba todo meu amor nesta singela homenagem. Te amo".

Nos comentários, a semelhança entre as duas foi destaque. "Parecem irmãs", apontou um seguidor; "Parecem irmãs, que lindas", escreveu outra; "A mesma cara", disse uma terceira.