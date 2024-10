Nudez, fio-dental e fenda: 5 vezes que Paula Fernandes sensualizou

Paula Fernandes, 40, deu o que falar após publicar fotos de um ensaio sensual. A cantora divulgou uma série de cliques com roupas íntimas, na terça-feira (15), e surpreendeu os fãs nas redes sociais. Veja a seguir cinco vezes que a artista sensualizou nas redes:

Famosa fez o primeiro ensaio sensual no começo de junho. À época, Splash publicou as imagens com exclusividade. Ela contou que já recebeu diversos convites para fazer ensaios mais ousados, como da revista VIP, mas preferiu não aceitar.