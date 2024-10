'Nunca fui santinha': quem é filha de ex-Flamengo que fez ensaio sensual

Ana canta e compõe em português, inglês, espanhol e sérvio, além de tocar piano e guitarra. O primeiro álbum da carreira foi lançado em 2017, focado em música popular brasileira.

Cantora, que tirou a cidadania brasileira recentemente, chegou ao país ainda pequena e acompanhou a carreira do pai no mundo do esporte.

Desde cedo, o Brasil me acolheu com uma paixão que só quem vive entende. Cresci vendo meu pai ovacionado nos estádios, e foi nessa energia que me apaixonei pela cultura e pela música brasileira. Ana Petkovic, em entrevista à Quem

Ana e o pai Petkovic Imagem: Divulgação

Ela tem pouco mais de 24 mil seguidores no Instagram. No perfil, a artista compartilha registros de trabalhos, rotina de ensaios e muita sensualidade.

Em maio, Ana mudou o visual e passou a apostar no pop. O lançamento de "Enfeitiçar" marcou a transição. "Esse é um lado mais sexy, poderoso, ousado e sagaz meu que sempre existiu, mas que, desde que comecei a cantar, nunca mostrei tão explicitamente assim. Agora foi o momento perfeito para trazer essa nova cara do meu trabalho, na verdade eu nunca fui santinha".