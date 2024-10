Chico Barney: 'Meu crime é me divertir com a bagunça da Fazenda'

Chico, adepto ao entretenimento do reality, responde: "Ou não banca, porque é engraçado". Ele lembra que não tem nenhum tipo de proximidade com nenhum peão e quer mesmo que as coisas aconteçam.

"O Sacha fala 'você fica de indiretinha', e ela responde 'eu não fico de indiretinha, mas é que tá cheio de macho escroto nessa casa'. Ele diz que é para ele e ela responde 'não é pra você, porque você é burro, além de macho escroto'."

Ela não banca, bancando, eu acho isso muito engraçado, ela não se segura, ela está sempre prestes a entrar em combustão. Se o meu crime for me divertir com bagunça na Fazenda, que me prendam, por favor. Estou me divertindo. Imagina essa noite de ontem sem Vanessa, sem Suelen, sem Sacha Bali.

