MariMoon: Liam Payne virou alcoólatra em contexto de indústria capitalista

A notícia do falecimento de Liam Payne na Argentina nesta quarta-feira (16) surpreendeu fãs. Segundo testemunhas, o cantor estaria sob a influência de drogas quando faleceu.

Liam chegou a comentar anteriormente sobre seu envolvimento com drogas, que teria começado quando fazia turnês com a "boyband" One Direction. "Eles tinham que ficar trancados no quarto porque não tinha como sair", explica Yas Fiorelo. "Ele falou que fazia suas festas ali, sozinho, com o frigobar cheio de álcool".

As carreiras de "boyband" e "girlband" na cultura pop costumam ser difíceis, explica Mari Moon. "Existe uma indústria musical que é capitalista, que quer fazer dinheiro e lucrar. Que quer lançar album já sabendo quanto vai render. É muito mais sobre um produto e mercadoria do que sobre uma arte".