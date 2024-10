Manuela Dias está certa! Remake de novela não é pra respeitar original

O remake de Vale Tudo está programado para ir ao ar pela Globo no primeiro semestre de 2025. A nova versão será conduzida por Manuela Dias, que assinou a autoria do folhetim Amor de Mãe, exibido entre 2019 e 2021. Em entrevista à Folha de S. Paulo, a autora adiantou que "não faz sentido mimetizar a versão original" e que pretende mexer em narrativas que não fazem mais sentido com o Brasil atual.

Manuela foi duramente criticada nas redes sociais por anunciar as mudanças na trama original e precisou até mesmo trancar os comentários de seu perfil no Instagram. Ela publicou em seus stories uma resposta ao julgamento: "Desculpe o transtorno, estamos trabalhando para sua comodidade".

No Central Splash desta quinta-feira (17), Bárbara Saryne e Chico Barney avaliaram a o alvoroço em torno da montagem da novela como esse gosto do público pela nostalgia. "Basta ver a comoção em torno do remake em comparação à repercussão baixa de 'Mania de Você'", argumenta o colunista.