Liam Payne caiu de altura de 13 a 14 metros, afirma médico que o socorreu

O médico argentino Alberto Crescenti, responsável pela equipe que socorreu Liam Payne, 31, no acidente que o matou na quarta-feira (16), deu mais detalhes das circunstâncias em que a tragédia ocorreu.

O que aconteceu

O profissional afirmou que a lesão de Payne ao cair foi tamanha que extinguiu qualquer chance de sobrevivência do cantor. "Ele teve lesões incompatíveis com a vida em decorrência da queda. Não houve possibilidade de reanimação ou qualquer coisa", afirmou ele, que é diretor do Same (Sistema de Atenção Médica de Emergência), equivalente ao Samu no Brasil.

Segundo Crescenti, o músico despencou de uma altura entre 13 e 14 metros. "Se for queda livre e praticamente não houver nada que a atenue, é uma queda fatal. Os paramédicos levaram apenas sete minutos para chegar ao local, mas não puderam fazer nada para salvá-lo", acrescentou o médico, em entrevista ao portal Todo Noticias.