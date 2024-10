Fã diz ter sido uma das últimas a falar com Liam Payne: 'Estava bêbado'

Uma fã disse ter sido uma das últimas pessoas a falar com Liam Payne nesta quarta-feira (16), horas antes de sua morte.

O que aconteceu

Carola Gauna postou um vídeo em prantos no TikTok, mostrando uma foto que tirou com o cantor. "Fui uma das últimas pessoas a falar com Liam Payne. Essa foto eu tirei horas antes de seu falecimento", escreveu ela.

A fã deu detalhes do estado de Liam no momento do encontro. "Ele estava superbêbado e estava drogado", disse Gauna.