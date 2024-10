Doralice quase morre do coração ao descobrir como irmão ganha dinheiro

No capítulo de quinta-feira (17), da novela "Volta por Cima" (Globo), Osmar se sente bem no evento com Violeta.

Moreira se enfurece com Chico por ter que mentir para Madalena. Doralice não gosta de saber que Osmar está recebendo dinheiro da namorada.

Joyce sofre ao ver Osmar. Belisa firma sociedade com Silvia. Doralice decide não usar o dinheiro que recebeu de Osmar.