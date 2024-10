Confusão mental de esposa de Dave Grohl preocupa amigas: 'Muitas lágrimas'

Jordyn Blum, 48, estaria enfrentando um período de forte instabilidade emocional desde que veio à tona o adultério cometido por seu marido, Dave Grohl, 55, resultando em uma filha fora do casamento.

O que aconteceu

Pessoas próximas a Jordyn afirmam que ela estaria bastante confusa sobre seguir ou não com o matrimônio. "Um dia, Jordyn tira a aliança e jura que vai se divorciar do marido traidor. No outro, ela está em casa usando a aliança, chorando porque não quer que o casamento acabe", informou uma fonte anônima ao jornal Daily Mail.

A esposa de Grohl tem sido incentivada por suas amizades a optar de vez pela separação. "As melhores amigas imploraram para ela seguir em frente com a separação e não voltar atrás de jeito algum. Houve muitas lágrimas nesse período."