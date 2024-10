Após terminar namoro, Tomás esconde segredo chocante em 'Mania de Você'

No capítulo de quinta-feira (17), da novela "Mania de Você" (Globo), Rudá fica perturbado com as informações de Mércia sobre as armações de Luma e Mavi para afastá-lo de Viola.

Rudá desconfia dos presentes que Luma lhe dá. Mércia ameaça prejudicar Mavi, se ele a expulsar da cobertura. Evelyn prefere manter a relação com Tomás em segredo. Ísis percebe que Evelyn não está sintonizada com as atitudes dos pais.

Michele comenta com Cristiano seu desespero sobre dívidas deixadas pelo pai. Diana reage ao ciúme de Hugo. Dhu fica encantada com Leo Caravelli e acaba desmaiando.