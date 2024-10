A Fazenda 16: Após detonar Sacha, Larissa pede votos para ex-ficante

Após criticar Sacha Bali fora da Fazenda 16 (Record), Larissa Tomásia defendeu o ex-ficante e pediu votos para que ele permanecesse no jogo.

O que aconteceu

Sacha foi confirmado na roça na noite desta quarta-feira (16), após perder a Prova do Fazendeiro.

Larissa, por sua vez, publicou no X, antigo Twitter, uma imagem de apoio ao peão com quem teve um envolvimento amoroso no reality. "Eu sou Fica Sacha", dizia a publicação. "Começou a votação hein galera?"