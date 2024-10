Suelen critica jogo de Gilsão em A Fazenda 16: 'Forma bem preguiçosa'

Na piscina da sede de A Fazenda 16 (Record), Suelen conversou com Gilsão na noite de quarta-feira (16) sobre o voto que recebeu do peão.

O que aconteceu

Gilsão explicou que votou em Suelen, mesmo sem ter nada contra ela, pelo acordo com seu grupo.

A peoa comentou a decisão do peão. "O jogo aqui é sem sabonetar, personalidade, enfrentar as pessoas. Não fico chateada com você nem nada, [mas] justificar que isso aqui é o jogo, é uma forma bem preguiçosa de jogar, sendo sincera."