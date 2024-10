Influencer quer gravar vídeo erótico em banheiro químico de show do Oasis

A influenciadora digital britânica Pomona Wragge-Morley, 24, contou ter planos de gravar vídeos eróticos nos banheiros químicos dos shows da banda Oasis.

O que aconteceu

Segundo ela, um fã lhe ofereceu £20 mil (cerca de R$ 147 mil) pela filmagem, que depois poderá ser revendida para outros interessados. O autor da 'encomenda' deseja apenas que o vídeo seja gravado no instante em que a banda estiver tocando o hit "Roll With It".

Pomona ficou famosa por produzir conteúdo erótico 'ambientado' em banheiros de festivais e shows e já faturou mais de £1 milhão (R$ 7,35 milhões) no 'ramo'. "Fiz fortuna dessa forma e sempre consegui assistir de graça as bandas que amo! Os meus fãs me pagam muito dinheiro para viajar pelo mundo e gravar isso tudo", festejou a moça, em entrevista ao portal Daily Star.