Filha de ex-Flamengo, Ana Petkovic faz ensaio sensual no Vidigal

Ana Petkovic, 27, realizou um ensaio sensual no Vidigal, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A filha do ex-jogador de futebol do Flamengo Dejan Petkovic, 42, está prestes a lançar um projeto voltado ao funk. "Eu queria muito que esse ensaio fosse mais que uma estética, mas uma forma de mostrar o respeito e a admiração que tenho por essa cultura. Trabalhei com profissionais locais que conhecem essa realidade de perto, e o apoio que recebi do pessoal do Vidigal foi incrível. Já venho trabalhando com artistas da região há um tempo, e não tinha lugar e momento melhor pra fazer isso. Foram mais de seis horas de produção intensa, muita mão na massa, e eu adorei cada segundo!", conta Ana em conversa com a Quem.

O ensaio, que a levou a andar de mototáxi e subir em lajes, também teve como objetivo captar a essência do funk e da vida nas favelas cariocas. "O Vidigal tem uma energia única, algo que eu quis trazer pro meu projeto. Não é apenas sobre looks ou clipes, é sobre a alma dessa cultura que me acolheu e que quero honrar."