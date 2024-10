Fernando diz que foi pressionado a votar em Suelen; aliados se incomodam

Na formação de roça da terça-feira (15), Suelen recebeu 12 votos, inclusive de Fernando. No momento em que declarou seu alvo no programa ao vivo, o chef explicou que era uma estratégia de seu grupo, "nada contra ela".

O que aconteceu

Depois do voto, Fernando demonstrou que não estava bem com a jogada. "Tá tudo bem, amigo. Não tô triste com você, não", tranquilizou Suelen.

Ele beijou a mão dela e falou: "Você não pode sair, não".