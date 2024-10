Dieguinho: Goste ou não, Suelen move A Fazenda e saída deixaria jogo chato

Vetada da Prova do Fazendeiro e apontada nas enquetes como favorita para ser eliminada da Fazenda 16 (Record), Suelen pode estar em seus últimos dias de reality.

A saída da peoa, no entanto, seria uma perda para o jogo, defende Dieguinho. "Com a saída praticamente confirmada, teremos um marasmo no jogo", diz.