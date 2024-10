'Baby' é um filme 'arrebatador e sensível' sobre São Paulo: 'Envolvente'

"Why the War" (Amos Guitai): também de Amos Guitai, o filme imagina o encontro de Albert Einstein com Sigmund Freud. "Pelas fotos, parece uma produção mais simples, mas ele pega esse encontro que aconteceu num evento da Liga das Nações", diz. "É um diretor muito formidável, muito complexo, muito ligado nos conflitos do mundo e que, em geral, a gente só tem oportunidade de ver na mostra."

