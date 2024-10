A Fazenda: Yuri, Sacha e Vanessa disputam agilidade em Prova do Fazendeiro

Quem conseguir tirar todas as bolinhas de sua gaiola primeiro, desparafusar a porta, e "escapar" do local, vence a prova vira o Fazendeiro da semana, garantindo imunidade. Os outros dois peões permanecerão na Roça junto com Suelen, que foi vetada da prova.

A prova será exibida no programa ao vivo, a partir das 22h30.

A Fazenda 2024 - quem deve escapar da 4ª roça e se tornar fazendeiro? Sacha Antonio Chahestian/Record Vanessa Antonio Chahestian/Record Yuri Antonio Chahestian/Record

