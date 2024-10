Raquel: 'Queria que as pessoas gostassem de mim não por causa do Davi'

Nesta terça-feira (15) Raquel Brito foi convidada do Aquecendo o Feno, com Lucas Selfie, e comentou sobre a influência que seu irmão, Davi Brito, campeão do BBB 24, teve na sua participação no reality.

O que aconteceu

Raquel comenta sobre interesse de peões no seu jogo. "Não queria julgar as pessoas, queria que elas gostassem de mim por gostar da Raquel, não porque sou irmã do Davi".