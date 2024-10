Peões especulam qual o 'segredo que destruiria Luana', exposto por Gizelly

O chef supõe que talvez tenha sido pois Luana e Cauê dividiram uma cama no programa. "Eu pensei em falar pra Luana que ela tá dormindo com o cara e pode pegar mal pro relacionamento lá fora."

Zé Love supõe que Luana tenha se apaixonado pelo ator do Kwai. "Eu acho que ela tá apaixonada. Acho que ela apaixonou no moleque." Os peões assumem que Cauê tenha saído do reality por esse "envolvimento romântico" com a peoa.

Em uma conversa com Vanessa, Love retoma sua teoria de um relacionamento escondido entre os peões. De acordo com sua linha de raciocínio, foi por isso que Luana quis tocar o sino quando Cauê foi eliminado.

"Lá fora ninguém perdoa isso", diz o ex-jogador. "Até na área do fumódromo ela estava indo com ele. Eles dormiram juntos uma noite, na mesma cama. Ai vem a Gizelly com essa? O que acabaria com a Luana sem ser isso?"

"Se você tem um namorado e entra num reality, e você cola em algum homem aqui, colado o dia inteiro: piscina, fumódromo, casa da árvore... Tá errado, concorda comigo?", continua o fazendeiro.