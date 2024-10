João Vicente de Castro diz que 'odiava' Fábio Porchat: 'Achava forçado'

João Vicente de Castro, 41, admitiu que, no começo, era contra a entrada de Fábio Porchat, 41, no Porta dos Fundos, porque "odiava" o humorista.

O que aconteceu

Castro explicou que, na formação do Porta, quando o nome de Porchat surgiu como opção, ele, em um primeiro momento, se opôs. "Eu achava ele chato, não gostava dele. Achava forçado. Mas era burrice minha mesmo, porque o Fábio é um gênio", declarou durante participação no programa De Frente com a Blogueirinha.

João Vicente destacou que seu "ódio" por Porchat foi por acreditar que era "rejeitado" pelo, hoje, amigo. "Acho que meu ódio tinha uma coisa de rejeição, de eu achar que ele não me dava a bola que eu merecia, era por aí. Isso durou três meses, depois entendi que ele era fod*."