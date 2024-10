Zé Love indica Yuri Bonotto para a quarta roça de A Fazenda 16

O jogador continuou. "Na segunda semana, aderiu um comportamento de ser um cara solícito com as pessoas, só que ele é um solícito seletivo. Ele optou por isso e esqueceu que quando você é prestativo, você faz porque quer e gosta, e não porque em que fazer ou jogar essas coisas na cara de alguém."

Ao sentar no primeiro banquinho, Yuri respondeu a Zé Love. "Ele xingou todo mundo aqui na casa. Ele vai mentir, me ameaçar, me rebaixar. Me chamar de covarde, dizer que sou só um dançarino"

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após a eliminação de Cauê? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Babi Muniz Reprodução/Instagram Camila Moura Agnews Fernanda Campos Reprodução/Instagram Fernando Presto Reprodução/Internet Flor Fernandez Antonio Chahestian/Record Flora Cruz Reprodução/Instagram Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilsão Antonio Chahestian/RECORD Gizelly Bicalho Record/ Antonio Chahestian e Edu Moraes Juninho Bill Reprodução/Instagram Júlia Simoura Reprodução/Instagram Luana Targino Antonio Chahestian/RECORD Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Divulgação Suelen Gervásio Antonio Chahestian/RECORD Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação Zaac Reprodução/Instagram Zé Love Antonio Chahestian/RECORD

