Com vestido transparente, Carla Perez ousa em show de Xanddy

Carla Perez, 46, apostou em um look transparente para o show de Xanddy.

O que aconteceu

A cantora ousou com um vestido de tricô transparente. Ela completou o look com acessórios dourados e prateados e uma sandália dourada.

A famosa postou mais detalhes do visual em seu perfil no Instagram, nesta segunda-feira (14). Na legenda, destacou: "Pronta para você, meu amor, Xanddy, e para o seu Xanddy Samba de Roda".