Atriz diz que está 'vivendo de leite' há oito dias para 'limpeza' do corpo

Jamie-Lynn Sigler, 43, detalhou a dieta restritiva que está fazendo há oito dias.

O que aconteceu

A atriz, famosa por seu trabalho na série 'Família Soprano', está consumindo apenas leite. Ela contou sobre a dieta rigorosa no podcast 'Not Today, Pal', que apresenta com o também ator Robert Iler, 39. "Vocês deveriam ouvir o que estou fazendo agora, vocês vão pensar que eu sou louca", iniciou ela.

Ela contou que é uma limpeza de leite. "Estou no meio de algo chamado limpeza de leite. Tudo o que tenho bebido por dias é leite integral. E é isso. E eu tomo essas pílulas. E a ideia por trás disso é que os parasitas amam laticínios. E eu tive tantos problemas intestinais, tentei tantas coisas diferentes para tentar consertá-los. E eu conheço pessoas suficientes que fizeram isso e dizem que é muito bom".