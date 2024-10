Angélica revela que curte 'morder bundinha' e rejeita ménage com Huck

Angélica, 50, rejeitou a possibilidade de trazer uma terceira pessoa para o casamento com Luciano Huck, 53.

O que aconteceu

A apresentadora afirmou que ela e Huck preferem preservar a intimidade do casal. Durante participação no Lady Night, ao ser questionada por Tatá Werneck se aceitaria sexo a três com ela, Angélica rejeitou. "Eu, Luciano e você? [Não], é que a gente não gosta de ménage", declarou.

Em outro momento, Angélica admitiu que já fez "estripulias" nos estúdios Globo e que sente ciúmes de uma ex-namorada de Luciano. "Tenho. Estou sendo sincera, gente. Sinceridade", afirmou a famosa, sem revelar o nome da ex do apresentador.