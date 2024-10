Suelen diz quem quer enfrentar na 4ª roça de A Fazenda 16: 'Sonso'

Suelen contou que acredita que será votada. "Já senti o Fer um pouco distante de mim... Sinto que eles podem ir em mim amanhã. Se não, eu vou ficar bem surpresa."

Júlia, então, pontuou. "Por isso acho que é bom conversar com as meninas pra saber com quem você quer ir."

Luana retrucou. "Mas Suelen já falou, amiga. Não precisa reunir nada."

Suelen confirmou. "É o Albert mesmo. Ele é um sonso. Sonso demais esse macho!"