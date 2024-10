A Fazenda 16: Peões taxam Vanessa de 'grossa': 'Ela é decepcionante'

Gui, Gizelly, Suelen, Flora e Yuri criticaram as posições de Vanessa na manhã desta terça-feira (15) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na cozinha, o grupo começou a falar sobre Vanessa.

Flora contou a discussão que teve com ela na baia. Na madrugada de hoje, Vanessa e Flora discutiram na baia e a atriz disse estar cansada. "Eu tô cansada e agora vou falar mesmo, se quiser me colocar na Roça coloca", disse Vanessa. "Eu não consegui entender, como querem que eu vote junto e querem me colocar na baia"