Briga por herança de Tarsila do Amaral vai parar na Justiça

A herança deixada por Tarsila do Amaral virou alvo de disputa na Justiça. A artista, que foi uma das maiores pintoras do Brasil, morreu em 1973.

O que aconteceu

Herdeiros brigam pelo dinheiro gerado pela exploração das obras. Os detalhes foram exibidos pelo Fantástico (Globo) no domingo (13). De acordo com o programa, as desavenças começaram após o leilão do quatro "A Lua", que foi arrematado por 20 milhões de dólares em 2019.

Tarsila deixou um dos maiores legados artísticos do país, mas não uma fortuna. O espólio inclui direitos sobre exposições, produtos licenciados e venda de quadros, segundo informou a emissora da família Marinho.