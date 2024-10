Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 15 a 26/10

Luma surpreende Rudá com um barco, e despista o namorado sobre a origem da embarcação. Mavi pede Viola em casamento. Mavi e Mércia discutem. Viola convida Luma para o jantar que Mavi promove em sua homenagem. Luma assina o contrato de posse de parte do restaurante. Moema se preocupa com Rudá. Mavi manda Iberê parar de perseguir Rudá. Dhu fica arrasada ao ver sua coleção de posters destruída por Edmilson. Robson diz a Fátima que troque de roupa para ir ao jantar do patrão. Tomás decide ir com Evelyn a um baile funk. Bruna flagra Tomás com Evelyn. Luma provoca Mavi ao questionar sobre Mércia durante o jantar do empresário para Viola.

Quarta-feira, 16 de outubro

Mércia se recusa a sentar à mesa, deixando os convidados constrangidos. Bruna termina o namoro com Tomás. Ísis não se importa com uma notícia dada por Michele. Robson não gosta de ser repreendido por Viola. Luma conta a Rudá que Mavi e Viola vão se casar. Viola diz a Mavi que se incomodou com o pedido de casamento na frente de todos. Mércia ameaça colocar Mavi na cadeia. Ísis pede a Berta para não contar a Tomás que ele tinha um avô. Mércia implora ajuda a Luma para impedir que Mavi se case com Viola. Luma deixa claro a Mércia que não quer que ela se meta em seu relacionamento com Rudá. Mércia diz a Rudá que Luma está chantageando Mavi e tirando dinheiro do filho.

Quinta-feira, 17 de outubro

Rudá fica perturbado com as informações de Mércia sobre as armações de Luma e Mavi para afastá-lo de Viola. Rudá desconfia dos presentes que Luma lhe dá. Mércia ameaça prejudicar Mavi, se ele a expulsar da cobertura. Evelyn prefere manter a relação com Tomás em segredo. Ísis percebe que Evelyn não está sintonizada com as atitudes dos pais. Michele comenta com Cristiano seu desespero sobre dívidas deixadas pelo pai. Diana reage ao ciúme de Hugo. Dhu fica encantada com Leo Caravelli e acaba desmaiando. Mércia se aproxima de Iberê. Rudá confessa a Moema que não sabe mais em quem confiar. Moema aconselha o neto a se preocupar em provar sua inocência. Rudá descobre que os brincos comprados por Luma são joias caras. Rudá surpreende Mavi.

Sexta-feira, 18 de outubro